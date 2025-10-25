NRK: большинство членов совета FIS было за возвращение россиян

По данным телеканала, за возвращение российских спортсменов выступили 60% опрошенных стран

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

ТАСС, 25 октября. Большинство членов совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) выступали за возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK со ссылкой на источник.

Несколько источников NRK рассказали, что одной из причин отсрочки обсуждения и вынесения решения по россиянам стала проверка того, смогут ли организаторы Кубка мира самостоятельно решить, хотят ли они участия российских спортсменов в нейтральном статусе. Отмечается, что в ходе опроса 60% опрошенных стран - членов FIS высказались за возвращение россиян, 40% были против. Подчеркивается, что в опросе приняли участие 47 из 141 члена FIS.

"Без комментариев, это решение было принято советом директоров. В некоторых странах очень сложно справиться с общественным мнением, географией и так далее. В конечном счете мы пришли к решению, теперь нам нужно сосредоточиться на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо", - сказал президент FIS Йохан Элиаш.

Как сообщил источник ТАСС, представители нескольких европейских стран, включая Норвегию и Швецию, уговорили членов FIS голосовать против допуска российских спортсменов. Они также угрожали бойкотом Игр. Позднее стало известно, что Олимпийский комитет России совместно с лыжными федерациями в кратчайшие сроки подаст апелляции на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда по недопуску россиян на соревнования.

"Апелляция российской стороны в Спортивном арбитражном суде? Нам просто придется подождать и посмотреть, что будет", - сказал Элиаш.

Изначально решение о допуске россиян должны были принять 24 сентября, однако совет FIS отложил этот вопрос до октября. 28 сентября TV2 сообщил, что организация была настроена положительно в вопросе допуска российских спортсменов до участия в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры, однако единого мнения по этому вопросу среди членов совета не было.