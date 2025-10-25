ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Гимнаст Маринов занял восьмое место на ЧМ в упражнениях на перекладине

Победителем стал американец Броуди Малоун
Редакция сайта ТАСС
11:01

Даниел Маринов

© AP Photo/ Achmad Ibrahim

ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниел Маринов занял восьмое место на чемпионате мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине. Соревнования проходили в Джакарте.

Маринов набрал 12,566 балла. Первое место занял американец Броуди Малоун (14,933 балла), вторым стал японец Дайки Хасимото (14,733), третьим - британец Джо Фрейзер (14,700). Ранее в субботу Маринов завоевал бронзу в упражнениях на брусьях.

Чемпионат мира завершился 25 октября. 