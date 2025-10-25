Российские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате мира в Джакарте
Редакция сайта ТАСС
11:22
ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Россияне завоевали четыре медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Джакарте.
Ангелина Мельникова в Джакарте победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях. Бронзовым призером в упражнениях на брусьях стал Даниел Маринов.
В неофициальном медальном зачете россияне заняли четвертое место. Возглавила турнирную таблицу общего зачета команда Китая (3-1-3), на втором месте располагаются спортсмены из Японии (2-2-1), на третьем - сборная США (2-1-2).
Чемпионат мира завершился 25 октября. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.