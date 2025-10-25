Василий Титов считает успешным выступление российских гимнастов на ЧМ

На соревнованиях в Джакарте российские спортсмены завоевали четыре медали

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Россияне успешно выступили на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.

Российские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате мира. Ангелина Мельникова в Джакарте победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также выиграла серебро в упражнениях на брусьях. У мужчин бронзовым призером в упражнениях на брусьях стал Даниел Маринов.

"Понятно, что всегда можно желать большего. Но я считаю, что после четырехлетнего перерыва возвращение на международную арену было достаточно полноценным. Конечно, наши парни могли бы посильнее выступить, есть резервы у девчонок. Над этим можно работать, но я считаю, что чемпионат был вполне успешным", - сказал Титов.

"Мы понимали, что Мельникова готова, что она в хорошей форме, но некоторые вещи стали приятной неожиданностью. Маринов восстанавливается после травмы, Даня молодец, я думаю, что он не максимум сделал, но сделал многое для успеха", - добавил он.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершился 25 октября. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Для большинства российских гимнастов этот турнир стал первым международным стартом за последние четыре года.