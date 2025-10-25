Гимнаст Маринов рассказал о поддержке со стороны иностранных спортсменов

Российский спортсмен общался на чемпионате мира в Джакарте со многими иностранными атлетами

Редакция сайта ТАСС

Даниел Маринов © AP Photo/ Dita Alangkara

ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2025 года по спортивной гимнастике россиянин Даниел Маринов чувствовал поддержку со стороны иностранных спортсменов на турнире. Об этом он рассказал ТАСС.

На чемпионате мира, проходившем в Джакарте, Маринов завоевал бронзовую медаль в упражнениях на брусьях.

"Я чувствую, что мир узнал меня после приезда сюда. Во-первых, я сам со многими общался - в основном, конечно, с американцами, с англичанами, из Турции выступают наши друзья. Почувствовал со стороны японцев некоторую поддержку, Дайки (Хасимото, победитель чемпионата мира в многоборье - прим. ТАСС) в конце подошел, приобнял, сказал на английском, что в следующий раз [повезет], все будет хорошо. Мне было приятно это слышать. Я считаю, в нашей современной гимнастике это действительно топ-1, мне нужно стремиться обогнать его", - сказал Маринов.

Маринову 20 лет, он является многократным чемпионом России, в июне 2024 года на гимнастическом турнире Игр БРИКС Маринов выиграл турнир в личном многоборье и на брусьях, завоевал серебро в опорном прыжке и на перекладине, а также бронзу в упражнениях на кольцах.

Чемпионат мира завершился 25 октября. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.