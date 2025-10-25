Гимнаст Маринов посвятил бронзу чемпионата мира своей семье

На турнире в Джакарте россиянин стал третьим в упражнениях на брусьях

Редакция сайта ТАСС

Даниел Маринов © REUTERS/ Ajeng Dinar Ulfiana

ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниел Маринов посвятил бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике своей семье. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу Маринов завоевал бронзу чемпионата мира в Джакарте в упражнениях на брусьях.

"Бронзовую медаль посвящаю тому месту, куда я прилечу после этих соревнований. Посвящаю место своему дому, где я проходил подготовку, где меня лечили, всем людям, которые меня готовили, семье, любимой девушке, брату, маме, бабушке, друзьям. Первая медаль очень ценная, хочется посвятить ее абсолютно всем", - сказал Маринов.

Чемпионат мира завершился 25 октября. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.