Футболисткам "Динамо" присудили техническое поражение в матче с ЦСКА

Команда нарушила лимит на легионеров

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Футболисткам московского "Динамо" присудили техническое поражение в матче чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Встреча прошла 19 октября и завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА.

"Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил московскому "Динамо" техническое поражение в матче против ЦСКА. В ходе встречи на поле одновременно находились шесть легионеров, что нарушает регламент. Результат дерби (0:1), состоявшегося 19 октября, был аннулирован, а ЦСКА присуждена победа со счетом 3:0", - говорится в заявлении пресс-службы.

После 22 матчей ЦСКА занимает второе место с 56 очками, на 4 очка отставая от идущего на первом месте московского "Спартака". "Динамо" занимает шестое место с 33 очками.