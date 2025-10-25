Гимнаст Маринов назвал причину падения с перекладины на ЧМ

На мировом первенстве в Джакарте россиянин занял восьмое место в упражнениях на перекладине

Редакция сайта ТАСС

Даниел Маринов © AP Photo/ Dita Alangkara

ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниел Маринов упал с перекладины на чемпионате мира по спортивной гимнастике из-за усталости. Об этом Маринов рассказал ТАСС.

Маринов занял восьмое место на чемпионате мира в упражнениях на перекладине, в финале соревнований упав со снаряда и набрав 12,566 балла. Первое место занял американец Броуди Малоун (14,933 балла), вторым стал японец Дайки Хасимото (14,733), третьим - британец Джо Фрейзер (14,700). Ранее в субботу Маринов завоевал бронзу в упражнениях на брусьях.

"Почему упал с перекладины? Честно говоря, уже устал, даже немножко выгорел, очень расстроился, потому что не сделал так, как обычно умею. Возможно, наложение ответственности на меня повлияло, нервно начал, нервно и закончил. Рассчитывал там на второе место. Прихожу на финал упражнений на перекладине, вижу высокие оценки и понимаю, что я такие оценки не получу, это факт, это не пессимизм. На элементах Ковача я упал, внутренние мышцы, которые у меня включаются на соревнованиях по полной, сегодня у меня не сработали", - сказал Маринов.

Маринову 20 лет, он является многократным чемпионом России, в июне 2024 года на гимнастическом турнире Игр БРИКС Маринов выиграл турнир в личном многоборье и на брусьях, завоевал серебро в опорном прыжке и на перекладине, а также бронзу в упражнениях на кольцах.

Чемпионат мира завершился 25 октября. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.