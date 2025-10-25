ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Футболист "Спартака" Бабич перенесет операцию 28 октября

Защитник получил разрыв крестообразной связки в игре с "Ростовом" 18 октября
13:42

Защитник "Спартака" Срджан Бабич

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сербский защитник московского "Спартака" Срджан Бабич перенесет операцию 28 октября. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Деян Станкович.

Бабич получил травму в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги с "Ростовом" (1:1) 18 октября. Ему диагностировали разрыв крестообразной связки.

"Что касается Бабича, 28 октября ему предстоит операция. Мы все рядом с ним. Прекрасный человек и футболист. Я его давно знаю, он не только на поле имеет влияние, но и в раздевалке", - сказал Станкович. 

