Фигурист Федоров выбрал профессию спортивного психолога

Спортсмен рассказал, что проходит обучение по вечерам

Редакция сайта ТАСС

Григорий Федоров © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Фигурист Григорий Федоров связывает свое будущее после фигурного катания с профессией спортивного психолога. Об этом он рассказал журналистам после выступления с короткой программой на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Федоров занимает второе место. Лидирует Николай Угожаев, призер Олимпийских игр Марк Кондратюк замыкает тройку.

"Я на вечернем обучении, пары у меня вечером, и зачастую я даже успеваю на все тренировки, потом я еду на пары и все совмещаю. Направление - психология личности. Год назад я начал биологию готовить к ЕГЭ, думал, что мне понадобится на тренера, но не хотел идти на эту профессию. В процессе начал прикидывать, куда еще могу поступить с биологией, с математикой, и увидел психологию - у меня эта мысль в голове засела до момента поступления. Мне [профессия психолога] как минимум интересна для своей будущей деятельности", - рассказал 20-летний Федоров.

Произвольную программу фигуристы покажут 26 октября.