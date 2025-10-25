Отец Илона Маска посетил матч КХЛ между "Ак Барсом" и "Адмиралом"

21 октября стало известно, что Эррол Маск прибыл в Татарстан

Эррол Маск © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Эррол Маск, отец американского миллиардера и главы компании Tesla Илона Маска, посетил матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским "Ак Барсом" и "Адмиралом" из Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Встреча проходит в субботу в Казани. 21 октября стало известно, что Эррол Маск прибыл в Татарстан.

Илон Маск является самым богатым человеком мира. В октябре он стал первым человеком, чье состояние превысило $500 млрд.