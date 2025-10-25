Леонтьева и Горелкин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России
Редакция сайта ТАСС
16:13
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин занимают первое место после ритм-танца на первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Магнитогорске.
Они набрали 75,61 балла. На втором месте расположились Василиса Кагановская и Максим Некрасов (74,30 балла). Третьими стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд (74,00).
Произвольный танец дуэты представят 26 октября.