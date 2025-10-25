Кагановская назвала эпичной ошибку в ритм-танце на Гран-при в Магнитогорске

Василиса Кагановская и Максим Некрасов занимают второе место после ритм-танца на первом этапе Гран-при России

Василиса Кагановская и Максим Некрасов © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Победители российской серии Гран-при прошлого сезона Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, допустили эпичную и красивую ошибку на поддержке в ритм-танце на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. Такое мнение Кагановская высказала журналистам.

Во время проката Некрасова качнуло при выполнении одного из элементов и он едва удержал партнершу, не дав ей упасть на лед. Дуэт занимает второе место по итогам ритм-танца.

"Случилось недоразумение, назовем это так. Немножечко повело нас куда-то не туда. Все бывает. Мы это забываем, но теперь будем знать, что и такое может произойти, - сказала Кагановская. - Все нормально, но немножечко не так, как мы изначально планировали".

"Если бы мы сами до конца понимали, мы бы сказали, как это произошло. Скорее всего, немного попал в след конек - он остался на месте, а тело пошло дальше, - предположила фигуристка. - Мы посмотрели на видео - выглядело эпично, красиво, такого еще точно никто не делал. Может что-то почерпнем из этого на будущее. А сейчас готовимся к завтрашнему дню, настраиваемся".

Произвольный танец дуэты представят 26 октября.