Цыплаков забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Он отличился в матче против "Филадельфии"

Максим Цыплаков © AP Photo/ Adam Hunger

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Цыплаков забросил первую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в гостевой игре с "Филадельфией".

Встреча завершилась победой "Филадельфии" со счетом 4:3 после серии буллитов. Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Симон Хольмстрём (10-я минута), Энтони Дюклер (27), Цыплаков (45). У "Филадельфии" отличились Кристиан Дворак (31), Тревор Зеграс (42, 48). Победный буллит в составе хозяев реализовал Матвей Мичков. Игроки "Айлендерс" Александр Романов и Максим Шабанов не принимали участия в этой встрече из-за травм.

Также Мичков отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом команды. На счету 20-летнего форварда теперь 3 (1 гол + 2 результативных паса) очка в 8 матчах.

"Филадельфия" занимает 7-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 9 очков в 8 матчах. "Айлендерс" располагается на 5-й строчке этого же дивизиона. На счету команды 9 очков в 8 играх.

Следующий матч "Айлендерс" проведет на выезде в ночь на 29 октября с "Бостоном". "Филадельфия" примет "Питтсбург" в этот же день.