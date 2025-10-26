Ассистентский дубль Кучерова помог "Тампе" прервать серию поражений в НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель и Энтони Чирелли

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. "Тампа" со счетом 4:3 обыграла "Анахайм" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель (10-я и 33-я минуты) и Энтони Чирелли (35, 57). У проигравших отличились Джейкоб Труба (25), Райан Пилинг (48) и Трой Терри (49).

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров оформил ассистентский дубль, одна из результативных передач была сделана в победном голе команды. На его счету теперь 1 001 очко (359 голов + 642 паса) в регулярных чемпионатах НХЛ. Кучеров стал рекордсменом среди российских игроков по скорости достижения 1 000 очков, для этого ему потребовалось 809 игр. Форварда "Тампы" признали первой звездой прошедшей встречи.

"Тампа" прервала серию из четырех поражений. До этого команда на выезде проиграла "Вашингтону" (2:3 ОТ), "Детройту" (1:2 ОТ) и "Коламбусу" (2:3), а также не смогла справиться на своем льду с "Чикаго" (2:3). В последний раз "Тампа" побеждала 13 октября, переиграв на выезде "Бостон" (4:3).

"Анахайм" занимает 4-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 9 очков в 8 матчах. "Тампа" располагается на последней, 8-й позиции Атлантического дивизиона с 6 очками по итогам 8 игр. В следующем матче "Анахайм" в ночь на 29 октября по московскому времени сыграет в гостях против "Флориды". "Тампа" 27 октября примет "Вегас".