"Вашингтон" разгромно проиграл "Оттаве" в юбилейном матче Овечкина

В составе победителей отличились Дилан Козенс, Шейн Пинто, Ник Казинс, Дрейк Батерсон и Тома Шабо

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. "Вашингтон" со счетом 1:7 потерпел разгромное поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".

В составе победителей отличились Дилан Козенс (2-я и 25-я минуты), Шейн Пинто (24), Ник Казинс (27), Дрейк Батерсон (41, 55) и Тома Шабо (50). У проигравших единственный гол на счету Тревора ван Римсдайка (46).

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, для которого прошедшая игра стала 1500-й в регулярных чемпионатах НХЛ, не отметился результативными действиями. Он первым из россиян достиг данной отметки по проведенным играм.

"Вашингтон" занимает 4-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 12 очков в 9 матчах. "Оттава" располагается на 6-й позиции Атлантического дивизиона, имея в активе 9 очков после 9 игр. Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 29 октября на выезде с "Далласом". "Оттава" днем ранее сыграет на своем льду против "Бостона".