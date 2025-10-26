Корбо побил рекорд Пригоды на дистанции 200 метров брассом

Нидерландец преодолел дистанцию за 1 минуту 59,52 секунды

ОТТАВА, 26 октября. /ТАСС/. Нидерландец Каспар Корбо установил новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Торонто.

Корбо преодолел дистанцию за 1 минуту 59,52 секунды. Прежний рекорд принадлежал россиянину Кириллу Пригоде (2 минуты 0,16 секунды), он установил его на чемпионате мира в китайском Ханчжоу в 2018 году.

Также рекорды на турнире установили американка Кейт Дугласс, австралийка Кейли Маккиоун и венгр Хуберт Кош. Дугласс на дистанции 100 м вольным стилем показала результат 49,93 секунды и превзошла собственный рекорд (50,19), установленный 19 октября. Кош побил мировой рекорд на дистанции 100 м на спине (48,16 секунды). Маккиоун обновила рекорд в заплыве на 200 м на спине (1 минута 57,33 секунды).