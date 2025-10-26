Тренер "Тампы" считает Кучерова одним из лучших игроков в истории клуба

Российский нападающий преодолел отметку в 1 000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Никита Кучеров © Carmen Mandato/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров является одним из лучших, если не лучшим игроком в истории клуба. Такое мнение высказал главный тренер "Тампы" Джон Купер, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на воскресенье "Тампа" со счетом 4:3 обыграла "Анахайм" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров отдал две голевые передачи и довел число очков в регулярных чемпионатах до 1 001 (359 голов + 642 паса). Подобное достижение из россиян ранее покорялось капитану "Вашингтона" Александру Овечкину (1 628), нападающему "Питтсбурга" Евгению Малкину (1 356), а также завершившим карьеру Сергею Федорову (1 179), Александру Могильному (1 032) и Алексею Ковалеву (1 029).

"Было привилегией наблюдать со скамейки за тем, как он добирается до отметки в 1 000 очков. Кажется, будто он только вчера дебютировал в лиге. Но он особенный игрок, я думаю, он один из лучших, если не лучший из хоккеистов, когда-либо игравших в клубе", - сказал Купер.

Кучерову 32 года, он выступает за "Тампу" с 2013 года. В составе команды нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В 2019 году Кучеров получил "Харт трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Россиянин трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ (2019, 2024, 2025).