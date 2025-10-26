Каменский: исход 1500-го матча Овечкина забудут, а достижение останется

Редакция сайта ТАСС

Валерий Каменский © Роман Соколов/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Исход матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Оттавой", который стал для капитана "Вашингтона" Александра Овечкина 1500-м в карьере, скоро забудут, а достижение останется. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Валерий Каменский.

"Есть командная игра, а индивидуальные рекорды Александра останутся и внесутся в историю. Бывают поражения, победы, там много игр, так что результат матча со временем забудется, а такое достижение останется", - сказал Каменский.

Овечкин преодолел отметку в 1 500 матчей в регулярных чемпионатах в домашней игре с "Оттавой", единолично заняв 24-е место по данному показателю. Россиянин обошел в рейтинге обладателя Кубка Стэнли 1999 года в составе "Далласа" и экс-форварда сборной США Майка Модано. "Вашингтон" разгромно проиграл канадскому клубу со счетом 1:7.