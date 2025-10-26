Тутберидзе успела на прокат Петросян на Гран-при после перенаправления рейса
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе успела на прокат произвольной программы своих учениц Аделии Петросян и Дины Хуснутдиновой на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Ночной рейс, которым Тутберидзе должна была прилететь в Магнитогорск, из-за сильного тумана совершил посадку в Челябинске. В ожидании обновления статуса рейса Тутберидзе не отказывала поклонникам в фото и автографах.
Позже Тутберидзе отправилась к месту соревнований на машине, чтобы успеть вывести ученицу на лед. Трансфер из Челябинска тренеру обеспечил оргкомитет соревнований.
В субботу Петросян заняла первое место в короткой программе на первом этапе Гран-при России.