"Тампа" предложила повесить фото Кучерова в Лувре

В клубе в шутку отметили, что в музее теперь есть свободное место

Никита Кучеров © Mike Carlson/ Getty Images

ТАСС, 26 октября. Хоккейный клуб "Тампа" в шутку предложил повесить в Лувре фотографию российского нападающего команды Никиты Кучерова, набравшего 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Повесьте его в Лувре (теперь там есть место)", - говорится в подписи к фотографии Кучерова в аккаунте "Тампы" в соцсети Х.

В ночь на воскресенье "Тампа" со счетом 4:3 обыграла "Анахайм". Кучеров оформил ассистентский дубль. На его счету теперь 1 001 очко (359 голов + 642 паса) в регулярных чемпионатах НХЛ.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.