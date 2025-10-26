"Пари НН" впервые сыграл вничью в сезоне РПЛ

Матч нижегородской команды с калининградской "Балтикой" завершился со счетом 0:0

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Пари НН" Никита Медведев © Эрик Романенко/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" и калининградская "Балтика" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Нижегородская команда впервые сыграла вничью в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее "Пари НН" одержал 2 победы при 10 поражениях.

"Пари НН" набрал 7 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда прервала серию из четырех поражений. "Балтика" с 24 очками располагается на 4-й строчке.

В следующем туре "Пари НН" 31 октября на выезде сыграет с московским ЦСКА. "Балтика" 2 ноября примет грозненский "Ахмат". Из-за дисквалификации встречу пропустят четыре игрока калининградской команды - Николай Титков, Илья Петров, Натан Гассама и Мингиян Бевеев.