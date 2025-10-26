"Пари НН" впервые сыграл вничью в сезоне РПЛ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" и калининградская "Балтика" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Нижегородская команда впервые сыграла вничью в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее "Пари НН" одержал 2 победы при 10 поражениях.
"Пари НН" набрал 7 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда прервала серию из четырех поражений. "Балтика" с 24 очками располагается на 4-й строчке.
В следующем туре "Пари НН" 31 октября на выезде сыграет с московским ЦСКА. "Балтика" 2 ноября примет грозненский "Ахмат". Из-за дисквалификации встречу пропустят четыре игрока калининградской команды - Николай Титков, Илья Петров, Натан Гассама и Мингиян Бевеев.
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|6
|0
|27
|30
|17
|13
|2
|ЦСКА
|13
|8
|3
|2
|27
|23
|13
|10
|3
|"Краснодар"
|12
|8
|2
|2
|26
|24
|7
|17
|4
|"Балтика"
|13
|6
|6
|1
|24
|18
|6
|12
|5
|"Зенит"
|12
|6
|5
|1
|23
|24
|10
|14
|6
|"Спартак"
|13
|6
|4
|3
|22
|21
|18
|3
|7
|"Рубин"
|12
|5
|3
|4
|18
|15
|18
|-3
|8
|"Динамо" М
|12
|4
|4
|4
|16
|20
|19
|1
|9
|"Ахмат"
|12
|4
|4
|4
|16
|16
|15
|1
|10
|"Ростов"
|13
|3
|6
|4
|15
|11
|14
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|13
|3
|4
|6
|13
|17
|23
|-6
|12
|"Акрон"
|13
|2
|6
|5
|12
|15
|19
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|13
|2
|5
|6
|11
|6
|16
|-10
|14
|"Оренбург"
|13
|1
|5
|7
|8
|14
|24
|-10
|15
|"Пари НН"
|13
|2
|1
|10
|7
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|12
|1
|2
|9
|5
|7
|28
|-21