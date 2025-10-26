Олимпийский чемпион Ковальчук подтвердил, что завершил карьеру хоккеиста

Редакция сайта ТАСС

Илья Ковальчук © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук подтвердил, что завершил спортивную карьеру. Об этом он рассказал на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

Последним клубом Ковальчука был московский "Спартак", за который он играл в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге с декабря 2023 года по март 2024-го.

"Сейчас я уже закончил профессиональную карьеру. Но уверен, что есть опыт, которым могу поделиться с молодежью", - сказал Ковальчук.

"Я в хоккее с пяти лет. Папа, который привел меня в хоккей, всегда был фанатом Валерия Харламова, я играл под 17-м номером. К сожалению, Харламов погиб на год меньше моего рождения, но были кассеты с его игрой, мы их пересматривали", - добавил он.

Ковальчуку 42 года, он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане он стал лучшим снайпером турнира. Является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Он собрал более 2 тыс. российских и иностранных участников, среди которых представители более 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоления глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия". ТАСС - информационный партнер форума.