Хоккеист Ковальчук считает подлым отстранение молодежных сборных России

По мнению олимпийского чемпиона, российские сборные успешно вернутся на международную арену

Илья Ковальчук © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Отстранение молодежных и юниорских сборных России от участия в международных соревнованиях является подлым. Такое мнение на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии высказал олимпийский чемпион по хоккею 2018 года Илья Ковальчук.

Сборные России по игровым видам спорта отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года из-за ситуации на Украине.

"Понятно, почему национальные сборные могут быть связаны с политикой, но отстранение юниорских и молодежных сборных - подло. Думаю, что потом будут жалеть", - сказал Ковальчук.

"Россию невозможно отменить, это однозначно, я про свой вид спорта скажу. Саша Овечкин сейчас творит за океаном, нужно отдельно его поздравить с рекордом, вчера ночью провел 1500-й матч, уникальное достижение. Там никто не отменил флаг и гимн, но я уверен, что мы вернемся на международную аренду и дадим шороху. Вообще, в хоккее мало радикалов, бывают такие политики, как [Доминик] Гашек (олимпийский чемпион 1998 года в составе сборной Чехии - прим. ТАСС). Но он вратарь, ему простительно, и его мнение не интересует", - добавил он.

Ковальчук считает правильным решение поехать на Олимпиаду 2018 года под флагом Олимпийского комитета России. "Было большое собрание, многие глыбы выступали, почему мы должны были ехать. Я выступал от хоккеистов, мне поручил [Олег] Знарок (бывший главный тренер сборной России по хоккею - прим. ТАСС). Мы убедили, что обязаны ехать и прославить родину, мы стали олимпийскими чемпионами, девчонки фигуристки тоже", - заключил Ковальчук.

О форуме

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Он собрал более 2 тыс. российских и иностранных участников, среди которых представители более 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоления глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия".

