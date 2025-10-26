ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Хоккеист Ковальчук считает подлым отстранение молодежных сборных России

По мнению олимпийского чемпиона, российские сборные успешно вернутся на международную арену
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Отстранение молодежных и юниорских сборных России от участия в международных соревнованиях является подлым. Такое мнение на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии высказал олимпийский чемпион по хоккею 2018 года Илья Ковальчук.

Сборные России по игровым видам спорта отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года из-за ситуации на Украине.

"Понятно, почему национальные сборные могут быть связаны с политикой, но отстранение юниорских и молодежных сборных - подло. Думаю, что потом будут жалеть", - сказал Ковальчук.

"Россию невозможно отменить, это однозначно, я про свой вид спорта скажу. Саша Овечкин сейчас творит за океаном, нужно отдельно его поздравить с рекордом, вчера ночью провел 1500-й матч, уникальное достижение. Там никто не отменил флаг и гимн, но я уверен, что мы вернемся на международную аренду и дадим шороху. Вообще, в хоккее мало радикалов, бывают такие политики, как [Доминик] Гашек (олимпийский чемпион 1998 года в составе сборной Чехии - прим. ТАСС). Но он вратарь, ему простительно, и его мнение не интересует", - добавил он.

Ковальчук считает правильным решение поехать на Олимпиаду 2018 года под флагом Олимпийского комитета России. "Было большое собрание, многие глыбы выступали, почему мы должны были ехать. Я выступал от хоккеистов, мне поручил [Олег] Знарок (бывший главный тренер сборной России по хоккею - прим. ТАСС). Мы убедили, что обязаны ехать и прославить родину, мы стали олимпийскими чемпионами, девчонки фигуристки тоже", - заключил Ковальчук.

