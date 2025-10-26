Карпин заявил, что почти никогда не бывает доволен судейством

В воскресенье "Динамо" проиграло "Зениту" со счетом 1:2

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин почти никогда не бывает доволен работой футбольных судей. Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье "Динамо" на выезде уступило петербургскому "Зениту" со счетом 1:2 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги. В первом тайме Карпин получил желтую карточку за споры с арбитром. Во втором тайме вратарь бело-голубых Курбан Расулов сначала получил красную карточку, но после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Алексей Сухой изменил решение, показав голкиперу желтую карточку.

"Я никогда практически не [бываю] доволен работой судьи. Трактовка эпизодов, как всегда, в две стороны часто [решения принимаются] по-разному, - сказал Карпин. - По-моему, [главный тренер "Зенита"] Сергей Богданович [Семак] недоволен, я недоволен, это нужно умудриться, чтобы всех вывести из себя. И игра такая была, на поле футболисты заводились. Но клубы и федерации пускай разбираются, кто с этим должен разбираться, вопрос не ко мне".

"При том, как играли, могли добиться положительного результата. Связываю небольшое количество ударов в створ с игрой команды. Я поблагодарил ребят за игру, понятно, что мы не пробили 28 ударов, но мы и не играли против команды из Второй лиги", - добавил Карпин.