Мантуан считает победу над "Динамо" важной для перспектив "Зенита" в РПЛ

Петербургская команда одержала победу со счетом 2:1

Защитник "Зенита" Густаво Мантуан © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Победа над московским "Динамо" важна для петербургского "Зенита" с точки зрения борьбы за чемпионство в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник петербургской команды Густаво Мантуан.

В воскресенье "Зенит" дома обыграл "Динамо" со счетом 2:1 в матче 13-го тура РПЛ. Мантуан забил победный мяч.

"Очень важная победа. Очень нужна она была для того, чтобы продолжать борьбу в чемпионате. И думаю, что сегодня все справились отлично, хорошо сделали свою работу. И поэтому всех поздравляю. Командная победа над очень сильным соперником. Волевая, трудовая", - сказал Мантуан.

"Зенит" поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, отставая от идущих выше московских "Локомотива" и ЦСКА на одно очко.