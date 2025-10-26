Жамнов ожидает, что Рубцов не сыграет в матче "Спартака" с ЦСКА в КХЛ

В матче с "Сочи" хоккеист "Спартака" провел на льду только первый период, во втором после трех смен больше на площадке не появлялся

Нападающий "Спартака" Герман Рубцов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Герман Рубцов, по всей видимости, не сыграет в следующем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

В воскресном матче с "Сочи" (5:3) Рубцов провел на льду только первый период, во втором после трех смен больше на площадке не появлялся, уйдя в раздевалку.

"По ситуации на данный момент все будет понятно после обследования. Врачи его обследовали и сказали, что он не сможет продолжить игру. По тому, что есть сейчас, Рубцов не должен сыграть, хотя с врачами я еще не разговаривал", - сказал Жамнов.

В прошлом матче "Спартака" (с "Шанхай Дрэгонс") травму получил Павел Порядин. "Порядин еще будет лечиться. После поездки мы вернемся, и уже будет понятно по срокам и его восстановлению", - пояснил Жамнов.

В следующем матче "Спартак" примет ЦСКА 28 октября.