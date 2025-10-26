Футболист "Зенита" Мостовой не обижается на слова Карпина о лишнем весе

В воскресенье "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 2:1 в матче 13-го тура РПЛ

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой и главный тренер "Динамо" и сборной России Валерий Карпин © Эрик Романенко/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой не обижается на слова главного тренера московского "Динамо" и сборной России Валерия Карпина о лишнем весе. Об этом Мостовой рассказал журналистам.

В октябре Мостовой не вошел в состав сборной России. Позднее Карпин рассказал, что Мостовому можно быть постройнее, но невызов в сборную с этим не связан. В воскресенье "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 2:1 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"В целом так сильно не думал о том, кто главный тренер на бровке соперника, - сказал Мостовой. - Безусловно, когда на бровке вижу Валерия Георгиевича, приятно, но и приятно было забить. Ничего нет, нормальные отношения. Ну посчитал он меня толстым. Я на это совсем не обижаюсь. Поменялся ли мой рацион? Нет".

Также Мостовой выделил основных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство в РПЛ. "ЦСКА, ну "Локомотив". Сейчас, конечно, ЦСКА спустил обороты, но все равно очень опасный состав. "Спартак"? Хорошая команда. Пока я вижу основную тройку "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА", - отметил Мостовой.