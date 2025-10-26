Футболисты "Локомотива" не смогли вылететь из Саранска после игры с "Акроном"

Команда не смогла вылететь из-за технических проблем с самолетом

Аэропорт в Саранске © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" не смогли вылететь из Саранска после матча 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским "Акроном" из-за проблем с самолетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Локомотива".

В воскресенье "Локомотив" на выезде сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" со счетом 1:1. Матч прошел в Саранске из-за подготовки "Солидарность-Самара-Арены" к форуму "Россия - спортивная держава".

"Команда не смогла вылететь из Саранска из-за технических проблем с самолетом. Все ожидают информацию по вылету в Москву", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".

В следующем туре "Локомотив" 1 ноября в гостях встретится с "Зенитом".