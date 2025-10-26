Более 100 игроков из 6 стран выступили на турнире по паделу в Москве

Победителями стали аргентинец Адриан Аллеманди и испанец Айман Ганьи, россиянка Ксении Шарифова и испанка Марта Борреро

© Arturo Holmes/ Getty Images for Pro Padel League

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Более ста спортсменов из шести стран приняли участие в международном турнире по паделу "Москва-2025". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В турнире приняли участие спортсмены из России, Испании, Италии, Аргентины, Грузии и Белоруссии. Призовой фонд турнира составил 100 тыс. евро. Среди участников 23 игрока входят в топ-100 мирового рейтинга Международной федерации падела (FIP), а десять из них - в топ-50.

На турнире в том числе выступили двукратный чемпион мира в составе сборной Аргентины Адриан Аллеманди, лучший молодой игрок Европы по версии FIP итальянец Энцо Йенсен, двукратный чемпион мира среди юниоров в составе сборной Испании 17-летний Хуан Самора, а также лучшая паделистка России Ксения Шарифова, занимающая 31-ю строчку мирового рейтинга FIP.

В турнире среди мужчин победили Аллеманди и испанец Айман Ганьи. В женском турнире победила пара россиянки Ксении Шарифовой и испанки Марты Борреро.

"Мэйджор" в Москве

Подводя итог турнира, Шарифова отметила, что в Москве может пройти турнир категории "мэйджор". "Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли в эти дни на матчи турнира - вы были невероятными, - сказала Шарифова ТАСС. - Сразу видно, что в России полюбили падел. Отдельная благодарность организаторам. Поверьте, мне есть с чем сравнивать - этот турнир прошел на уровне лучших этапов Premier Padel Tour. Надеюсь, в следующем году здесь пройдет уже один из "мэйджоров" FIP".

Аллеманди отметил рост уровня падела в России. "Спасибо за высокий уровень организации турнира, - сказал Аллеманди. - В России любят и умеют делать соревнования мирового уровня. Мне очень приятно выиграть здесь второй раз подряд. Если меня позовут снова, то я непременно в деле. Видно, как за год вырос уровень падела в России и как местные болельщики стали больше разбираться в нюансах игры. Продолжайте любить и развивать падел, и вы добьетесь многого".

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин, подводя итоги соревнований, отметил рост количества топовых спортсменов на турнире в Москве.