Помощника главного тренера "Вашингтона" отстранили из-за обвинения в насилии

Митч Лав работал в клубе с июня 2023 года

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" освободил от исполнения обязанностей помощника главного тренера команды Спенсера Карбери Митча Лава. Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

Ранее журналист Франк Серавалли на своей странице в соцсети Х сообщил, что НХЛ отстранила Лава на один сезон из-за расследования предполагаемого домашнего насилия. 15 сентября на специалиста было наложено временное отстранение от работы.

Лав работал в "Вашингтоне" с июня 2023 года. Капитаном столичной команды является российский нападающий Александр Овечкин.

"Вашингтон" занимает 4-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 12 очков в 9 матчах. Следующий матч команда проведет в ночь на 29 октября на выезде с "Далласом".