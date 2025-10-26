В Мюнхене проголосовали за выдвижение города кандидатом на Олимпиаду

Германский олимпийский спортивный союз осенью 2026 года окончательно определится с кандидатом от страны

Редакция сайта ТАСС

Мюнхен © Владимир Гердо/ ТАСС

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Жители Мюнхена на прошедшем референдуме проголосовали за выдвижение города кандидатом на организацию летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036, 2040 или 2044 годах. Об этом сообщил обер-бургомистр (мэра) Дитер Райтер, слова которого приводятся на сайте администрации баварской столицы.

"Жители Мюнхена сделали выбор: явное большинство - около 62% - выступили за подачу заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036, 2040 или 2044 годах", - отметил градоначальник. "Это хороший день для Мюнхена. Мне крайне любопытна реакция городов-конкурентов", - отметил Райтер.

Интерес к подаче заявки на организацию Олимпиады в Германии наряду с Мюнхеном ранее проявили Берлин, Гамбург и регион Рейн-Рур. Заявки ФРГ неоднократно терпели неудачу с 1986 года, в том числе потому, что общественность была против, например, идей провести зимнюю Олимпиаду в 2022 году в том же Мюнхене и летние Олимпийские игры в 2024 году в Гамбурге.

Право проголосовать на референдуме имели около 1,1 млн жителей Мюнхена. Воскресное голосование стало первым этапом на пути города к Играм. Сначала Мюнхену нужно будет опередить своих германских конкурентов. Гамбург и Рейн-Рур с Килем как потенциальным местом проведения соревнований по парусному спорту проведут свои референдумы по вопросу подачи заявок. В Берлине он не предусмотрен, там организуют лишь сбор подписей в поддержку выдвижения столицы ФРГ. После этого Германский олимпийский спортивный союз (DOSB) осенью 2026 года окончательно определится с кандидатом от страны. Выбор столицы Олимпиады будет сделан Международным олимпийским комитетом.

"Мюнхен известен и популярен во всем мире. Поэтому у нас наибольшие шансы в конечном итоге выиграть заявку от Германии в МОК", - заявил перед референдумом премьер Баварии Маркус Зёдер.

Мюнхен уже принимал летнюю Олимпиаду - в 1972 году. Те Игры запомнились кровавым терактом. 5 сентября 1972 года палестинские боевики проникли в Олимпийскую деревню, где убили двоих и взяли в заложники девять членов сборной Израиля. Террористы потребовали освободить 234 палестинских заключенных, находившихся в израильских тюрьмах. Власти ФРГ заявили о готовности предоставить боевикам самолет для вылета в Каир и планировали обезвредить их в аэропорту. Однако проведенная полицией в ночь на 6 сентября операция оказалась неудачной, все заложники погибли, пятеро террористов были убиты, трое арестованы.