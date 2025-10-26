Грицюк и Ничушкин забили по голу в матче НХЛ между "Нью-Джерси" и "Колорадо"

"Нью-Джерси" одержал победу в овертайме

Вратарь "Колорадо" Трент Майнер и нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк и форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметились заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 4:3.

Заброшенными шайбами в составе "Нью-Джерси" отметились Грицюк (10-я минута), Джек Хьюз (10, 62) и Коннор Браун (33). У "Колорадо" отличились Ничушкин (13), Натан Маккиннон (18) и Брок Нелсон (54).

Проводящий первый сезон в НХЛ Грицюк забросил вторую шайбу в чемпионате. В активе форварда также четыре результативные передачи в девяти встречах. Ничушкин забил пятый гол в сезоне, форвард также сделал два результативных паса.

"Нью-Джерси" одержал восьмую победу подряд, единственное поражение команда потерпела в первом матче от "Каролины" (3:6). "Нью-Джерси" с 16 очками возглавляет Столичный дивизион и общую таблицу НХЛ. "Колорадо" набрал 14 очков после 10 матчей и располагается на второй строчке в Центральном дивизионе.

В ночь на 29 октября по московскому времени команды снова сыграют между собой. Игра пройдет на домашней площадке "Колорадо".