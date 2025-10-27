Капризов сделал ассистентский хет-трик и достиг отметки в 400 очков

Его "Миннесота" уступила "Сан-Хосе"

Форвард "Сан-Хосе" Тай Делландреа и нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © AP Photo/ Ellen Schmidt

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отдал три голевые передачи в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сан-Хосе".

Встреча закончилась со счетом 6:5 (ОТ) в пользу "Сан-Хосе". В 10 матчах текущего сезона Капризов забросил пять шайб и отдал девять голевых передач. Россиянин довел число очков в НХЛ до 400 (190 голов + 210 голевых передач). По этому показателю среди россиян Капризов делит 26-е место с Валерием Буре. Также нападающий сравнялся с американцем Заком Паризе по числу набранных очков в истории "Миннесоты". Лидером по этому показателю является финн Микко Койву (709).

По голевой передачи на свой счет записали защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов и нападающий "Миннесоты" Яков Тренин. Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил 28 бросков из 33.

"Миннесота" занимает седьмое место в Центральном дивизионе с 8 очками после 10 игр. "Сан-Хосе" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе с 6 очками после девяти встреч. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 29 октября по московскому времени примет "Виннипег", "Сан-Хосе" в этот же день дома сыграет с "Лос-Анджелесом".