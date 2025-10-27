Защитник "Юты" Сергачев забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Его команда обыграла "Виннипег"

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Юты" Михаил Сергачев © AP Photo/ David Zalubowski

ОТТАВА, 27 октября. /ТАСС/. Защитник "Юты" Михаил Сергачев забросил вторую шайбу в текущем сезоне, отличившись в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипега".

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу "Юты". На счету Сергачева также шесть голевых передач в 10 играх текущего регулярного чемпионата. Нападающие "Виннипега" Владислав Наместников и Никита Чибриков не отметились результативными действиями.

"Юта" является лидером Западной конференции с 16 очками после 10 игр. "Виннипег" идет на третьем месте в Центральном дивизионе с 12 очками после 9 встреч. В следующем матче "Юта" на выезде сыграет с "Эдмонтоном" в ночь на 29 октября, "Виннипег" в этот же день проведет выездной матч против "Миннесоты".

В других матчах игрового дня "Даллас" в гостях победил "Нэшвилл" (3:2), "Калгари" дома был сильнее "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1), защитник гостей Владислав Гавриков отметился голевой передачей. "Чикаго" дома уступил "Лос-Анджелесу" (1:3), форвард хозяев Илья Михеев отдал голевой пас.