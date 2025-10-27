Сын Плющенко выиграл турнир в разряде, где был единственным участником

Он набрал 192,91 балла

Евгений и Александр Плющенко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко стал победителем турнира в подмосковном Наро-Фоминске.

Александр Плющенко выступал в первом спортивном разряде среди юношей и был единственным участником в этой категории. По итогам выступлений он набрал 192,91 балла. Соревнования проводились под эгидой Федерации фигурного катания на коньках Московской области.

Александру Плющенко 12 лет. Он принимает участие в ледовых шоу вместе со своим отцом. С 2017 года фигурист занимается в академии "Ангелы Плющенко".