Мельникова и сборная России по гимнастике вернулись в Москву с ЧМ
Редакция сайта ТАСС
04:50
МОСКВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по спортивной гимнастике вернулась в Москву с чемпионата мира в Джакарте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Шереметьево.
Российские спортсмены завоевали на турнире четыре награды. Ангелина Мельникова стала единственным участником чемпионата мира, кому удалось выиграть больше одной золотой медали - она первенствовала в личном многоборье и в опорном прыжке. В ее активе также серебро в упражнениях на брусьях.
Пять участников чемпионата мира завоевали по две награды, 23 - по одной. В их числе дебютант соревнований такого уровня казанец Даниел Маринов, выигравший бронзу в упражнениях на брусьях.