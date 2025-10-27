Мельникова и сборная России по гимнастике вернулись в Москву с ЧМ

Спортсмены на турнире завоевали четыре награды

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © AP Photo/ Dita Alangkara

МОСКВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по спортивной гимнастике вернулась в Москву с чемпионата мира в Джакарте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Шереметьево.

Российские спортсмены завоевали на турнире четыре награды. Ангелина Мельникова стала единственным участником чемпионата мира, кому удалось выиграть больше одной золотой медали - она первенствовала в личном многоборье и в опорном прыжке. В ее активе также серебро в упражнениях на брусьях.

Пять участников чемпионата мира завоевали по две награды, 23 - по одной. В их числе дебютант соревнований такого уровня казанец Даниел Маринов, выигравший бронзу в упражнениях на брусьях.