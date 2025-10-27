"Зенит" наконец разозлился и победил". Баранник - о центральной игре тура РПЛ

"Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 2:1

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" показали спортивную злость в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР в составе "Зенита" Дмитрий Баранник.

В воскресенье "Зенит" дома победил "Динамо" со счетом 2:1. Петербургская команда с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.

"Динамо" разозлило "Зенит"

Впечатления от матча положительные. Наконец "Зенит" разозлился в спортивном плане, сыграл довольно агрессивно, нацеленно, остро, по праву победил. Счет мог быть и покрупнее. Я думаю, что ключевой момент в том, что "Динамо" смогло разозлить "Зенит". Футболисты московской команды пытались играть жестко, на грани все время. Но это, наверное, и стало переломным моментом, что игроки "Зенита" не стали им отвечать, а применили все свое мастерство, благодаря которому удалось доминировать и победить. В целом было приятно смотреть, обе команды играли агрессивно, но "Динамо" вышло с задачей, наверное, вывести из себя, но это не получилось. Зато была обратная реакция, увидели "Зенит" таким, каким хотели его видеть.

О голе Мостового пяткой

Гол Андрея Мостового пяткой стал следствием прекрасной быстрой комбинации после передачи Максима Глушенкова. Вообще "Зенит" мог забить и два мяча пяткой, но защитник Нино не попал. Это мастерство, когда нет других возможностей забить, то хорошие футболисты часто пользуются приемом в виде пятки. Гол назревал, но он оказался необычным и красивым. Это не умаляет, а только усиливает этот гол.

Мостовой и Глушенков сыграли очень активно в матче с "Динамо". Ребята проделали действительно большой объем работы, но здесь выделять только Глушенкова и Мостового не стоит. Был еще и Педро, вся команда, Луис Энрике. Я думаю, что сегодняшняя победа - следствие работы всей команды, а не кого-то из футболистов отдельно.

О судействе

Судейство должны разбирать специалисты, конечно, в нем вообще сложно разбираться в нынешнее время. Потому что одно свистит, другое не свистит. Матч был агрессивным, непростым, но мне кажется, что главный арбитр встречи Алексей Сухой в конце концов справился. Да, долго рассматривали эпизод с удалением вратаря "Динамо" Курбана Расулова и офсайдом, но все завершилось, как и должно было быть - вместо красной карточки была желтая. Но много времени у нас уходит на просмотр VAR (системы видеоассистента рефери - прим. ТАСС), конечно, в этом прелесть футбола немного теряется. Безусловно, у обеих команд были свои моменты, которые будут отмечаться, но нужно разбираться в трактовках.

О лучшем футболисте

Из "Динамо" никого не буду отмечать, потому что там сложная и такая равная игра была. Но из "Зенита" мне понравился объемом Педро. Опять-таки, отлично сыграл Глушенков, они с Мостовым забили шикарный гол. Кто-то из этой тройки был лучшим, но вообще все трое выступили хорошо.

О перспективах "Зенита"

Мы ждем становления "Зенита". В матче с "Динамо" были прекрасные предпосылки, что команда возвращается на тот уровень спортивной злости. Мастерство ведь у игроков есть, но не хватало спортивной злости. Но с "Динамо" мы это увидели, команда хочет достигать результатов, это обнадеживает. Понятно, что должно пройти несколько матчей, чтобы это закрепить, но в любом случае такие победы дают уверенность в себе. Точно мы увидели цельную команду, которую до этого видели нечасто.

О "Динамо"

"Динамо" проходит определенный путь становления, пока команда играет невнятно, как "Зенит" играл в начале сезона. Мы не увидели такой сверхигры. "Динамо" по подбору футболистов может бороться за верхнюю часть таблицы, но пока идет тяжело.