Гимнаст Маринов рассказал, что в Индонезии скучал по борщу

Спортсмен отметил, что ему было непривычно есть азиатские блюда

Даниел Маринов © Yong Teck Lim/ Getty Images

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер завершившегося чемпионата мира по спортивной гимнастике Даниел Маринов соскучился по борщу за время пребывания в Индонезии. Об этом он рассказал журналистам.

Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях, мировое первенство в Джакарте стало для него дебютным в карьере.

"Кухня была очень хорошая, европейская в основном, - сказал Маринов. - В азиатской кухне все очень острое, не совсем привычно, поэтому старались есть только европейскую еду. Макароны, суши иногда тоже кушали, салаты. Но по борщу очень скучал".

Маринову 20 лет, он является многократным чемпионом России, в июне 2024 года на гимнастическом турнире Игр БРИКС Маринов выиграл турнир в личном многоборье и на брусьях, завоевал серебро в опорном прыжке и на перекладине, а также бронзу в упражнениях на кольцах.