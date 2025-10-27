В Москве завершился международный танцевальный турнир

Глава WDC Донни Бернс отметил, что Россия набирает обороты в танцевальном спорте

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Международный турнир по танцевальному спорту Russian Open DanceSport Championships финишировал в Москве.

Главным событием последнего дня стали финалы Кубка мира по европейской и латиноамериканской программам среди профессионалов и по латиноамериканской программе у любителей. Победителями соревнований в европейской программе стали Анастасия Милютина и Евгений Никитин, в латиноамериканской программе выиграли Доминика Бергманнова и Армен Цатурян. Среди любителей лучшими стали Анна Долгополова и Шариф Мирханов. Победителей и призеров наградили глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова и президент Всемирного танцевального совета (WDC) шотландец Донни Бернс.

Бернс заявил, что Россия набирает обороты в танцевальном спорте. "Наверное, все устали, но вы были невероятны, - сказал Бернс. - Поздравляю Надежду Ерастову, Россию и мир. Это событие показало, что Россия набирает обороты в танцевальном спорте. Я вас всех очень уважаю, спасибо большое".

Ерастова отметила, что победителей выбрать было очень трудно. "Мы завершили 31-й традиционный турнир. Я благодарю судей за их нелегкую, порой самоотверженную работу. Было тяжело разглядеть пару, которая сегодня является наиболее достойной. От души благодарю болельщиков, которые создавали атмосферу сегодняшнего вечера", - отметила она.

Соревнования Russian Open DanceSport Championships проходили с 18 октября, в них приняли участие более двух тысяч спортсменов из 32 стран. В программу вошли Кубок мира среди любителей и профессионалов, международные соревнования в младших возрастных группах, всероссийские соревнования в европейской программе, латиноамериканской программе и двоеборье, всероссийские соревнования среди студентов, всероссийское физкультурное мероприятие по танцевальному спорту среди пар Pro-Am, "американ смус".