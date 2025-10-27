Футболисты "Локомотива" вернулись в Москву из Саранска

Команда не смогла вовремя вылететь из-за проблем с самолетом

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" ночью вернулись в столицу из Саранска после матча 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским "Акроном". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Локомотива".

"Команда вернулась в Москву ночью", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".

В воскресенье "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Акроном" со счетом 1:1. Матч прошел в Саранске из-за подготовки "Солидарность-Самара-Арены" к форуму "Россия - спортивная держава". В пресс-службе железнодорожников сообщили ТАСС, что команда не смогла вовремя вылететь из Саранска из-за проблем с самолетом.

В следующем туре "Локомотив" 1 ноября в гостях встретится с "Зенитом".