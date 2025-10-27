КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака" на матче Кубка России

Они скандировали оскорбительные выражения на игре с махачкалинским "Динамо"

Болельщики "Спартака" © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение болельщиков московского "Спартака" на матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России с махачкалинским "Динамо". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

21 октября "Спартак" на выезде обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 3:1.

"Болельщики "Спартака" скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения на матче с махачкалинским "Динамо", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.