КХЛ объявила лучших игроков седьмой недели сезона

Лучшим форвардом по итогам недели стал нападающий "Спартака" Нэйтан Тодд

Нэйтан Тодд © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Канадский игрок московского "Спартака" Нэйтан Тодд признан лучшим нападающим прошедшей недели в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Тодд был признан лучшим нападающим недели впервые в карьере. В трех матчах он набрал пять очков, забросив четыре шайбы и отдав одну голевую передачу.

Лучшим вратарем недели был признан голкипер уфимского "Салавата Юлаева" Семен Вязовой, одержавший три победы в трех матчах. Лучшим защитником стал канадец Иоаннис Калдис из череповецкой "Северстали", набравший четыре (два гола + два результативных паса) очка в трех играх. Лучшим новичком стал нападающий "Салавата Юлаева" Александр Жаровский, забросивший две шайбы в трех играх.