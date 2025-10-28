В чем польза бассейна для здоровья
Занятия плаванием являются доступными и несут за собой массу положительных эффектов. В данной статье будет рассмотрено, в чем польза плавания в бассейне.
Плаванием могут заниматься все. Благодаря этому виду спорта можно поправить или решить разные проблемы со здоровьем. Существует множество случаев, для чего полезен бассейн. Занимаясь в воде, можно:
- укрепить мышечный корсет;
- поправить осанку;
- сбросить лишний вес;
- развить легкие;
- укрепить сердечно-сосудистую систему;
- восстановиться после травм.
Развитие всех мышц
Сложно найти вид спорта, который оказывает столько положительных эффектов, как плавание, поэтому ходить в бассейн рекомендовано всем. Плавание позволяет укрепить все группы мышц человека. Оно позволяет подтягивать физическую форму, одновременно проработать руки, плечи, пресс, спину и ноги. Нагрузка в воде распределяется одновременно, благодаря чему она практически не вызывает болевых ощущений.
У людей, занимающихся плаванием много лет, хорошо развита координация движений. Это достигается благодаря слаженной работе всего тела. При плавании необходимо преодолевать сопротивление воды, выполнять гребки и перевороты, из-за чего мышцы растягиваются и становятся более эластичными.
Польза плавания для мужчин
Для мужчин плавание является одним из самых эффективных способов подтянуть физическую форму и нарастить мышечную массу. В отличие от многих других видов физической активности, направленных на развитие мускулатуры, плавание при правильной технике также положительно влияет на рост мышц и не наносит вред организму. Плавание в прохладной воде способствует выработке у мужчин половых гормонов. Регулярные занятия влияют на повышение уровня тестостерона.
Польза плавания для женщин
Плавание женщинам может быть полезно тем, что занятия позволяют следить за фигурой. Также плавание способствует:
- подтяжке кожи — когда человек плывет, тело массажируется;
- избавлению от варикоза — массаж водой улучшает циркуляцию крови в конечностях. Если три раза в неделю находиться в бассейне по 60–90 минут, то проблема не появится;
- стимулированию женской мочеполовой системы.
Средство похудения
Плавание позволяет следить за фигурой. За много лет исследований ученые посчитали, сколько плавание сжигает калорий. Один час занятий в среднем темпе позволяет сжечь около 500 калорий. Ходьба в среднем темпе помогает сжиганию только 0,2–0,3 ккал за час. Кроме физической нагрузки плавание в бассейне способствует трате огромного количества калорий из-за высокой теплоемкости воды (чем вода холоднее, тем больше калорий теряется). Профессиональный пловец может сжигать в бассейне до 1 000 кал в час. Снижение веса происходит за счет следующих факторов.
- Процесс плавания активизирует кровообращение и насыщение клеток кислородом. В результате улучшается обмен веществ и усиленно сжигается подкожный жир.
- При перемещении в воде человек находится в состоянии "полуневесомости". Это позволяет совершать движения интенсивнее, чем на суше, причем без риска для суставов.
- Во время плавания нужно преодолевать сопротивление воды, что требует дополнительных усилий. Такую нагрузку приравнивают к работе с гантелями и утяжелителями на суше.
- Разница температуры тела и воды в бассейне заставляет организм тратить энергию на обогрев, что дополнительно сжигает калории и жировые отложения.
Также для похудения и улучшения фигуры нужно следовать рекомендациям:
- плавать для похудения лучше до принятия пищи (в идеале утром на голодный желудок) или не раньше, чем через 1,5 часа после еды;
- до и после тренировки нужно пить много негазированной воды;
- после занятия можно есть только через 2 часа;
- важно сбалансировать питание, сделав его дробным, а вредные продукты заменить овощами и фруктами.
Даже если на первых порах результат будет не особо заметен, не нужно опускать руки, вес подтянется только при регулярных занятиях.
Польза для сердца и снижение стресса
Одним из плюсов плавания является то, что оно хорошо влияет на нормализацию артериального давления за счет укрепления сердечно-сосудистой системы, улучшения кровообращения и снижения стресса. Горизонтальное положение в воде облегчает работу сердца, а регулярные ритмичные движения тренируют мышцы и повышают эластичность сосудов. Для того чтобы подтянуть здоровье, рекомендуется ходить в бассейн 3–4 раза в неделю.
Плавание как средство реабилитации
Плавание рекомендуется врачами при восстановлении от повреждений. Вода поддерживает вес тела, что является плюсом для суставов и позвоночника, так на них нагрузка существенно снижается. Это безопасная физическая активность для большинства людей с:
- артритом;
- перенесенными травмами;
- определенными группами инвалидности;
- другими проблемами, затрудняющими выполнение более физически тяжелых упражнений.
Кому нельзя заниматься плаванием
Перед посещением плавательного бассейна обязательно нужно взять справку о здоровье у врача. Несмотря на то что плавание положительно влияет на здоровье, заниматься этим видом спорта можно не всем. Противопоказания к занятиям бывают временными или постоянными. Запрет на посещение бассейна связан с риском заразить окружающих инфекционными болезнями или подцепить болезнь самому.
К постоянным ограничениям относятся:
- порок сердца, стенокардия;
- кожные заболевания, не поддающиеся лечению (псориаз, экзема);
- инсулинозависимый диабет;
- эпилепсия.
Временные противопоказания:
- повреждения кожи (незажившие царапины);
- заболевания, передающиеся половым путем;
- ОРВИ, заболевания лор-органов и органов дыхания в острой форме;
- воспаления суставов, привычный вывих сустава;
- диарея, кишечные инфекции;
- прием мочегонных средств, энурез;
- инфекционные кожные болезни (лишай, грибок, чесотка и пр.).
При наличии заболеваний необходимо консультироваться с врачом для определения подходящего уровня нагрузки.
Ошибки при занятии плаванием
При занятии плаванием не рекомендуется делать следующие вещи.
- Плавать на пределе сил. Важно контролировать, сколько сил остается во время занятий. Непомерные нагрузки на тренировках могут привести к нежеланию заниматься дальше, и эффекта от такого занятия не будет. Если неправильно распределить нагрузку, под ее влиянием могут возникнуть проблемы с сердцем и с повышением давления.
- Держать голову высоко над водой. При плавании в таком положении перенапрягаются мышцы шеи и шейный отдел позвоночника, что может привести к болям в спине. Голова должна быть опущена на 45 градусов.
- Выдыхать в одну сторону при плавании кролем. Это удобно для начинающих пловцов, но может привести к травме плечевого сустава. Чтобы этого не произошло, нужно каждые три гребка выдыхать под руку вправо и влево. Тогда нагрузка будет равномерной на оба плеча.
- Плавание без очков. Без них в бассейн лучше не ходить. Очки помогают уберечь глаза от контакта с водой. Вода в бассейне обрабатывается различными веществами, вредными для глаз. Их попадание может вызвать сильное раздражение.
Плюсы плавания давно доказаны, и неважно, во сколько лет человек решит им заняться. Этот вид спорта полезен тем, что помогает подтянуть физическую форму и улучшить здоровье, однако заниматься нужно правильно. Тренировки должны быть регулярными, должны соблюдаться правила безопасности.