Статья

В чем польза бассейна для здоровья

Благодаря плаванию можно решить многие проблемы со здоровьем

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Штукина/ ТАСС

Занятия плаванием являются доступными и несут за собой массу положительных эффектов. В данной статье будет рассмотрено, в чем польза плавания в бассейне.

Плаванием могут заниматься все. Благодаря этому виду спорта можно поправить или решить разные проблемы со здоровьем. Существует множество случаев, для чего полезен бассейн. Занимаясь в воде, можно:

укрепить мышечный корсет;

поправить осанку;

сбросить лишний вес;

развить легкие;

укрепить сердечно-сосудистую систему;

восстановиться после травм.

Развитие всех мышц

Сложно найти вид спорта, который оказывает столько положительных эффектов, как плавание, поэтому ходить в бассейн рекомендовано всем. Плавание позволяет укрепить все группы мышц человека. Оно позволяет подтягивать физическую форму, одновременно проработать руки, плечи, пресс, спину и ноги. Нагрузка в воде распределяется одновременно, благодаря чему она практически не вызывает болевых ощущений.

У людей, занимающихся плаванием много лет, хорошо развита координация движений. Это достигается благодаря слаженной работе всего тела. При плавании необходимо преодолевать сопротивление воды, выполнять гребки и перевороты, из-за чего мышцы растягиваются и становятся более эластичными.

Польза плавания для мужчин

Для мужчин плавание является одним из самых эффективных способов подтянуть физическую форму и нарастить мышечную массу. В отличие от многих других видов физической активности, направленных на развитие мускулатуры, плавание при правильной технике также положительно влияет на рост мышц и не наносит вред организму. Плавание в прохладной воде способствует выработке у мужчин половых гормонов. Регулярные занятия влияют на повышение уровня тестостерона.

Польза плавания для женщин

Плавание женщинам может быть полезно тем, что занятия позволяют следить за фигурой. Также плавание способствует:

подтяжке кожи — когда человек плывет, тело массажируется;

избавлению от варикоза — массаж водой улучшает циркуляцию крови в конечностях. Если три раза в неделю находиться в бассейне по 60–90 минут, то проблема не появится;

стимулированию женской мочеполовой системы.

Средство похудения

Плавание позволяет следить за фигурой. За много лет исследований ученые посчитали, сколько плавание сжигает калорий. Один час занятий в среднем темпе позволяет сжечь около 500 калорий. Ходьба в среднем темпе помогает сжиганию только 0,2–0,3 ккал за час. Кроме физической нагрузки плавание в бассейне способствует трате огромного количества калорий из-за высокой теплоемкости воды (чем вода холоднее, тем больше калорий теряется). Профессиональный пловец может сжигать в бассейне до 1 000 кал в час. Снижение веса происходит за счет следующих факторов.

Процесс плавания активизирует кровообращение и насыщение клеток кислородом. В результате улучшается обмен веществ и усиленно сжигается подкожный жир.

При перемещении в воде человек находится в состоянии "полуневесомости". Это позволяет совершать движения интенсивнее, чем на суше, причем без риска для суставов.

Во время плавания нужно преодолевать сопротивление воды, что требует дополнительных усилий. Такую нагрузку приравнивают к работе с гантелями и утяжелителями на суше.

Разница температуры тела и воды в бассейне заставляет организм тратить энергию на обогрев, что дополнительно сжигает калории и жировые отложения.

Также для похудения и улучшения фигуры нужно следовать рекомендациям:

плавать для похудения лучше до принятия пищи (в идеале утром на голодный желудок) или не раньше, чем через 1,5 часа после еды;

до и после тренировки нужно пить много негазированной воды;

после занятия можно есть только через 2 часа;

важно сбалансировать питание, сделав его дробным, а вредные продукты заменить овощами и фруктами.

Даже если на первых порах результат будет не особо заметен, не нужно опускать руки, вес подтянется только при регулярных занятиях.

Польза для сердца и снижение стресса

Одним из плюсов плавания является то, что оно хорошо влияет на нормализацию артериального давления за счет укрепления сердечно-сосудистой системы, улучшения кровообращения и снижения стресса. Горизонтальное положение в воде облегчает работу сердца, а регулярные ритмичные движения тренируют мышцы и повышают эластичность сосудов. Для того чтобы подтянуть здоровье, рекомендуется ходить в бассейн 3–4 раза в неделю.

Плавание как средство реабилитации

Плавание рекомендуется врачами при восстановлении от повреждений. Вода поддерживает вес тела, что является плюсом для суставов и позвоночника, так на них нагрузка существенно снижается. Это безопасная физическая активность для большинства людей с:

артритом;

перенесенными травмами;

определенными группами инвалидности;

другими проблемами, затрудняющими выполнение более физически тяжелых упражнений.

Кому нельзя заниматься плаванием

Перед посещением плавательного бассейна обязательно нужно взять справку о здоровье у врача. Несмотря на то что плавание положительно влияет на здоровье, заниматься этим видом спорта можно не всем. Противопоказания к занятиям бывают временными или постоянными. Запрет на посещение бассейна связан с риском заразить окружающих инфекционными болезнями или подцепить болезнь самому.

К постоянным ограничениям относятся:

порок сердца, стенокардия;

кожные заболевания, не поддающиеся лечению (псориаз, экзема);

инсулинозависимый диабет;

эпилепсия.

Временные противопоказания:

повреждения кожи (незажившие царапины);

заболевания, передающиеся половым путем;

ОРВИ, заболевания лор-органов и органов дыхания в острой форме;

воспаления суставов, привычный вывих сустава;

диарея, кишечные инфекции;

прием мочегонных средств, энурез;

инфекционные кожные болезни (лишай, грибок, чесотка и пр.).

При наличии заболеваний необходимо консультироваться с врачом для определения подходящего уровня нагрузки.

Ошибки при занятии плаванием

При занятии плаванием не рекомендуется делать следующие вещи.

Плавать на пределе сил. Важно контролировать, сколько сил остается во время занятий. Непомерные нагрузки на тренировках могут привести к нежеланию заниматься дальше, и эффекта от такого занятия не будет. Если неправильно распределить нагрузку, под ее влиянием могут возникнуть проблемы с сердцем и с повышением давления.

Держать голову высоко над водой. При плавании в таком положении перенапрягаются мышцы шеи и шейный отдел позвоночника, что может привести к болям в спине. Голова должна быть опущена на 45 градусов.

Выдыхать в одну сторону при плавании кролем. Это удобно для начинающих пловцов, но может привести к травме плечевого сустава. Чтобы этого не произошло, нужно каждые три гребка выдыхать под руку вправо и влево. Тогда нагрузка будет равномерной на оба плеча.

Плавание без очков. Без них в бассейн лучше не ходить. Очки помогают уберечь глаза от контакта с водой. Вода в бассейне обрабатывается различными веществами, вредными для глаз. Их попадание может вызвать сильное раздражение.

Плюсы плавания давно доказаны, и неважно, во сколько лет человек решит им заняться. Этот вид спорта полезен тем, что помогает подтянуть физическую форму и улучшить здоровье, однако заниматься нужно правильно. Тренировки должны быть регулярными, должны соблюдаться правила безопасности.