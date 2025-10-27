Помощник главного тренера "Вашингтона" отверг обвинения в насилии

Митч Лав сотрудничает со следствием

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Помощник главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Спенсера Карбери Митч Лав отверг выдвинутые против него обвинения в насилии. Комментарий Лава приводит газета The Washington Post.

26 октября "Вашингтон" объявил об отстранении Лава из-за расследования предполагаемого домашнего насилия.

"Хотя я разочарован и не согласен с решением НХЛ, я уважаю процесс и принимаю как выводы лиги, так и решение "Вашингтона", - сказал Лав. - Я буду продолжать открыто сотрудничать на протяжении всего процесса. Тем не менее я полностью отрицаю обвинения против меня и с нетерпением жду возвращения в спорт, который я люблю, как можно скорее".

Ранее журналист Франк Серавалли на своей странице в соцсети Х сообщил, что НХЛ отстранила Лава на один сезон из-за расследования предполагаемого домашнего насилия. 15 сентября на специалиста было наложено временное отстранение от работы.

Лав работал в "Вашингтоне" с июня 2023 года. Капитаном столичной команды является российский нападающий Александр Овечкин.