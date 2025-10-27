Россиянин Мытарев завоевал бронзу чемпионата мира по тхэквондо
10:47
ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Российский тхэквондист Артем Мытарев стал бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 80 кг. Соревнования проходят в китайском Уси.
В полуфинале Мытарев уступил бразильцу Энрике Родригесу Фернандесу.
24 октября Рафаиль Аюкаев завоевал серебряную награду чемпионата мира в весовой категории свыше 87 кг.
Чемпионат мира по тхэквондо в Уси завершится 30 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.