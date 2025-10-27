Головин вошел в расширенный состав сборной России на ноябрьские игры

Сборная России в ноябре проведет товарищеские игры с командами Перу и Чили

Полузащитник "Монако" Александр Головин © Clive Mason/ Getty Images

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьские товарищеские игры с командами Перу и Чили. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Всего в расширенный состав вошли 39 человек: вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Александр Максименко ("Спартак"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит"), Максим Бориско ("Балтика"), Антон Митрюшкин ("Локомотив"); защитники - Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба - "Ростов"), Максим Осипенко ("Динамо"), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все - ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба - "Локомотив"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Мингиян Бевеев ("Балтика"), Юрий Горшков ("Зенит"); полузащитники - Данил Глебов, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба - "Краснодар"), Наиль Умяров ("Спартак"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все - ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все - "Локомотив"), Константин Кучаев ("Ростов"), Алексей Миранчук ("Атланта", США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба - "Зенит"), Головин ("Монако"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Испания); нападающие - Иван Сергеев ("Динамо"), Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Александр Соболев ("Зенит").

В текущем сезоне Головин провел пять матчей за "Монако" и не отметился результативными действиями. Весь сентябрь Головин пропустил из-за травмы, на поле он вернулся 22 октября, выйдя на замену во втором тайме домашней встречи общего этапа Лиги чемпионов с английским "Тоттенхэмом" (0:0)

Сборная России проведет товарищеский матч с перуанцами 12 ноября в Санкт-Петербурге. Игра с командой Чили пройдет 15 ноября в Сочи. Матч со сборной Перу начнется в 20:00 мск, с чилийцами - в 18:00 мск.