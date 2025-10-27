Песню "Вечно молодой" исполнят после матча сборных России и Перу по футболу
Редакция сайта ТАСС
11:28
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец исполнит песню "Вечно молодой" после товарищеского матча сборных России и Перу. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Игра пройдет 12 ноября на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.
"Перед началом игры лидер группы "Смысловые галлюцинации" исполнит свои самые известные композиции на фестивале болельщиков, который пройдет на площади стадиона. После финального свистка он закроет футбольный вечер на "Газпром-Арене" хитом "Вечно молодой", - сообщили в РФС.
15 ноября сборная России в Сочи встретится с командой Чили.