Песню "Вечно молодой" исполнят после матча сборных России и Перу по футболу

Встреча пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге

Сергей Бобунец © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец исполнит песню "Вечно молодой" после товарищеского матча сборных России и Перу. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 12 ноября на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.

"Перед началом игры лидер группы "Смысловые галлюцинации" исполнит свои самые известные композиции на фестивале болельщиков, который пройдет на площади стадиона. После финального свистка он закроет футбольный вечер на "Газпром-Арене" хитом "Вечно молодой", - сообщили в РФС.

15 ноября сборная России в Сочи встретится с командой Чили.