Фанату "Зенита" запретили посещать матчи полгода за оскорбление Дегтярева

Также болельщику выписан штраф в размере 3 тысяч рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга наложил административный запрет на посещение спортивных мероприятий на 6 месяцев болельщику футбольного клуба "Зенит" Станиславу Удальцову за баннер с оскорблением министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Также Удальцову выписан штраф в размере 3 тысяч рублей. Удальцов на матче группового этапа Фонбет - Кубка России между "Зенитом" и "Ахматом" (2:1), находясь в секторе активных болельщиков петербургского клуба, вместе с другим фанатом растянул баннер, "порочащий честь и достоинство, оскорбляющий других лиц, а также направленный на унижение достоинства человека".

Суд установил, что данный баннер был размещен на территории проведения официального спортивного мероприятия без соответствующего разрешения и согласования с организатором соревнования.

Ранее министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что не знает главного тренера "Зенита", шестикратного чемпиона России Сергея Семака, отвечая на вопрос об ужесточении лимита на легионеров в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ).