Двукратный обладатель Кубка России футболист Крыховяк завершил карьеру

В России поляк выступал за "Локомотив" и "Краснодар"

Гжегож Крыховяк © Валерий Матыцин/ ТАСС

ТАСС, 27 октября. Двукратный обладатель Кубка России в составе московского "Локомотива" польский футболист Гжегож Крыховяк завершил карьеру в возрасте 35 лет. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я опытный футболист, ни о чем не жалею и ничего бы не менял. Принимаю свою карьеру такой, какой она была: с моментами, полными радости и успеха, но и с трудными моментами, которые меня многому научили", - написал Крыховяк.

Крыховяку 35 лет, он выступал московский "Локомотив", забив 23 гола и отдав 15 результативных передач в 109 матчах. В 2019 и 2021 годах стал обладателем Кубка России, в 2019 году - Суперкубка России. Также полузащитник в числе других клубов выступал за "Краснодар", французский "Пари Сен-Жермен", английский "Вест Бромвич" и испанскую "Севилью", в составе которой дважды выиграл Лигу Европы. Последним клубом в карьере футболиста стал кипрский "Анортосис". Крыховяк с 2008 по 2023 год играл за сборную Польши, проведя 100 матчей и забив 5 мячей. Представлял команду на чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов и чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.